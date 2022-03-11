«الرى» تكشف آخر نتائج تبطين الترع المتعبة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، مهمة في ترشيد استهلاك المياه ورفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية، إضافة إلى زيادة عرض جسورها بما يسمح بتوسعة الطرق المجاورة وزراعة بعص أنواع الأشجار لتحسين البيئة والحد من التعديات.

يأتي ذلك فيما انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الجمعة، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 11.72 كيلو متر من الترع المتعبة، ليصبح إجمالي المنفذ ٤٥٧٩،٣٢ كيلو متر، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات، إضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل الجديدة.

من جانبه أكد المهندس محمود السعدى مستشار وزارة الموارد المائية والري للمشروعات، أهمية الأعمال المنفذة حالياً ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، إضافة إلى أهميتها في وضع حلول نهائية لأزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة خلال ري المحاصيل الزراعية، وتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والشركات.

كما أوضح مستشار وزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، العائد الإيجابي الكبير في تحسين شبكة الترع وسريان المياه، وتسهيل أعمال التطهير والصيانة الدورية ومتابعة مناسيب المياه لتوفيرها لجميع الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أهمية أعمال المشروع القومي في الحفاظ على منافع الري على جانبي الترع المؤهلة، وتحسين نوعية المياه، والحد من التعديات ومصادر التلوث و إزالة الحشائش والقاء الحيوانات النافقة والقمامة التي تعيق وصول المياه إلى الأراضي.