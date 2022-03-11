الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول أمريكى: كوريا الشمالية اختبرت منظومة جديدة لصواريخ بالستية

صواريخ بالستية
صواريخ بالستية

قال مسؤول أمريكي كبير، إن التجارب التي أجرتها كوريا الشمالية في 26 فبراير، و4 مارس، كانت تهدف إلى اختبار ”عناصر منظومة جديدة“ لصواريخ بالستية عابرة للقارات.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن ”إطلاق الصواريخ أتى بطبيعة الحال لاختبار عناصر من هذه المنظومة الجديدة قبل أن تعمد كوريا الشمالية إلى عملية إطلاق بالمدى الفعلي التي قد يقولون إنها تجربة فضائية“.

وسبق لبيونغ يانغ أن قالت بعد هذه التجارب في نهاية فبراير، ومطلع مارس، إن الأمر يتعلق بتجارب لتطوير أقمار اصطناعية.

وردا على ذلك، ستعلن الولايات المتحدة إجراءات ”لمنع كوريا الشمالية من الوصول إلى منتجات وتكنولوجيا غربية تسمح لها بتطوير برامج أسلحة محظورة“، و“ستلي ذلك خطوات أخرى في الأيام المقبلة“ على ما أفاد المسؤول الأمريكي.

وتابع: ”قررت الولايات المتحدة الكشف علنا عن هذه المعلومات وتشاركها مع الحلفاء والشركاء لأننا نعطي الأولوية لخفض المخاطر الاستراتيجية ولأننا نؤمن بأن الأسرة الدولية يجب أن تتكلم بصوت واحد لمعارضة التطوير المستقبلي لأسلحة كهذه من جانب كوريا الشمالية“.

وأضاف: ”سنستمر بالسعي إلى الحوار الدبلوماسي ونحن مستعدون لإجراء لقاء من دون شروط“ مسبقة مع الكوريين الشماليين.

وفشلت واشنطن وشركاؤها مطلع الأسبوع في إقرار نص في مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية بسبب معارضة روسيا والصين.

ورغم العقوبات الدولية الصارمة المفروضة عليها جراء تجاربها النووية واختبارها صواريخ بالستية عابرة للقارات، ترفض بيونغ يانغ حتى الآن كل عروض الحوار منذ فشل قمة العام 2019 بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي حينذاك دونالد ترامب.

وكثفت كوريا الشمالية تحديث جيشها وحذرت في يناير، من أنها قد ترفع قرار التجميد الذي فرضته بنفسها على التجارب على صواريخ طويلة الأمد وأسلحة نووية.

الولايات المتحدة روسيا كوريا الشمالية روسي الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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