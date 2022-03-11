بايدين: الأمريكيون بدأوا يشعرون بـ ارتفاع أسعار الوقود

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الأمريكيين بدأوا يشعرون بـ ارتفاع أسعار الوقود، وسط حظر على واردات النفط الروسية مما يساعد في ارتفاع تكلفة البنزين.

وأضاف بايدن في تصريحات للاجتماع الشتوي للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، إن الأمريكيين يشعرون بألم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

وأضاف: "لكنهم يعلمون أنه على الرغم من أن السعر مؤلم اليوم، فإن التكاليف باهظة، وستكون أعلى إذا لم نتحرك الآن ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وفرضت الولايات المتحدة عدة مجموعات من العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك فرض بايدن يوم الثلاثاء حظرا فوريا على واردات النفط والطاقة الروسية الأخرى.

واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.

وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".

ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يصران حتى الآن على عدم الانخراط في أي عملية عسكرية في أوكرانيا، كما ترفض دول الاتحاد فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا، عكس رغبة كييف، التي طالبت دول أوروبية بالإقدام على تلك الخطوة، التي قالت عنها الإدارة الأمريكية إنها ستتسبب في اندلاع "حرب عالمية ثالثة".