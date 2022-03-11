مسؤول تونسى: نطمح لإعطاء نسق جديد للعلاقات التجارية مع الجزائر

أكد رفيق منصوري، رئيس البعثة التجارية التونسية بوهران التابعة للسفارة التونسية في الجزائر، أن بلاده تطمح لإعطاء نسق جديد للعلاقات التجارية الجزائرية التونسية وتطويرها.

وقال منصوري على هامش أشغال اليوم الثاني من الصالون الإفريقي للأعمال المنظم بوهران إن "تونس تهدف كمرحلة أولية إلى إعادة نسق التبادلات التجارية الجزائرية - التونسية إلى سابق عهدها قبل جائحة كورونا والرفع منها وتنويع مجالات التعاون، كمرحلة ثانية".

وأفاد رئيس البعثة التجارية التونسية أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في كافة القطاعات، خاصة منها السياحة والصناعة والخدمات و الصحة، مؤكدا أنهم يطمحون إلى توسيع التعاون إلى مجالات أخرى على غرار الفلاحة والبيئة وغيرهما.

ومن جهة أخرى أكد منصوري على ضرورة تشجيع الشركات التونسية والجزائرية على بعث مشاريع مشتركة وإنتاج مشترك لولوج الأسواق الإفريقية بقوة وبمنتجات جيدة مطابقة للمعايير الدولية.

وتتواصل أشغال الصالون الإفريقي للأعمال إلى غاية يوم الجمعة بمشاركة 16 دولة إفريقية وزهاء 45 متعاملا اقتصاديا جزائريا.

ويشارك في هذا الصالون كل من تونس وليبيا وموريتانيا والنيجر ومالي والسنغال ونيجيريا وبوركينا فاسو وإثيوبيا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وأنغولا وزيمبابوي وغينيا وتنزانيا والكاميرون.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية التونسي عُثمان الجرندي أن الوضع الدولي الراهن يستدعي من الدول العربية توحيد الجهود والرؤى من أجل التصدي لحالة الاستقطاب الدولية المتنامية.

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، في إطار مشاركته في أعمال الدورة العادية (157) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقد بالقاهرة.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان ، أن اللقاء تناول أبرز القضايا العربية والإقليمية والدولية الراهنة وما أسفرت عنه من تغييرات جذرية.

وأضافت أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتأكيد على حسن الإعداد للمواعيد الثنائية القادمة حتى تكون فرصة لإثراء ما يجمع البلدين من أطر تعاون في مختلف المجالات.

كما بحث وزير الخارجية التونسي عُثمان الجرندي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تدعيم علاقات التعاون والشراكة الراسخة بين البلديْن الشقيقيْن.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان مساء الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقائهما في إطار مشاركتهما في أعمال الدورة العادية (157) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقد بالقاهرة، حيث أعرب الوزيران عن حرصهما على تدعيم علاقات التعاون والشراكة الراسخة بين البلديْن الشقيقيْن والارتقاء بالتعاون في المجال الاقتصادي إلى أرفع المراتب، مع التأكيد على ضرورة إحكام التنسيق المشترك استعدادا لمختلف الاستحقاقات المقبلة سواء على الصعيد الثنائي أو على الصعيد متعدد الأطراف.