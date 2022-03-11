الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير: عصابات المخدرات المكسيكية تتجه إلى «البيتكوين» والتجارة الإلكترونية

البيتكوين
البيتكوين

تتجه عصابات المخدرات المكسيكية بشكل متزايد إلى "البيتكوين" والتجارة الإلكترونية لغسيل الأموال وبيع المخدرات، وفقا لتقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

 

وقال تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إن "كارتل خاليسكو نيو جنريشين، وكارتل سينالوا، يستخدمان بشكل متزايد عمليات شراء صغيرة عبر الإنترنت من "البيتكوين" لتجنب ضوابط غسيل الأموال".

 

وأضاف التقرير أنه "يعتقد أن الكارتلات المكسيكية (العصابات) تغسل نحو 25 مليار دولار سنويا في المكسيك".

 

وبعد تقسيم عائدات المخدرات إلى مدفوعات صغيرة لتجنب الضوابط "تستخدم الكارتلات بعد ذلك هذه الحسابات لشراء سلسلة من كميات صغيرة من "البيتكوين" عبر الإنترنت، مما يحجب مصدر الأموال ويسمح لهم بالدفع لشركائهم في أماكن أخرى من العالم" وفق التقرير.

 

وأشار التقرير إلى أن "جماعات الجريمة المنظمة المكسيكية والكولومبية تزيد من استخدامها للعملة الافتراضية بسبب عدم الكشف عن هويتها وسرعة المعاملات".

 

وذكر التقرير أن "البائعين عبر الإنترنت لهم تأثير كبير في بيع المخدرات وغالبا ما تعلن مواقع الويب عن الحبوب المليئة بالفنتانيل مثل إديرال وزاناكس وأوكسيكودون".

التجارة الالكترونية تقرير ألم مخدرات إلكتروني عصابات المخدرات المكسيكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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