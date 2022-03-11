الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقارير تكشف عن إخفاقات أمريكية فى منع هجوم كينيا عام 2020

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

قال مسؤولون أمريكيون إن ضعف القيادة وعدم كفاية التدريب وانعدام ثقة القوات الأمريكية بنفسها، قوض جهود إحباط هجوم عام 2020 في كينيا الذي أسفر عن مقتل 3 أمريكيين.

 

وأضاف مسؤولون مطلعون على التحقيقات لوكالة "أسوشيتد برس" قبل إعلان نتائج متوقعة الخميس، أن تقريرين عسكريين عن هجوم مسلحي "حركة الشباب" أفادا بأنه كانت هناك أوجه قصور في قاعدة ماندا باي الجوية، حيث أوضح قادة عسكريون أن هناك "ثقافة متجذرة للإحساس المزيف بالأمن".

 

وقال جنرال الجيش ستيفن تاونسند قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا الذي قام بأول مراجعة للوكالة الإخبارية، إنه بالرغم من أن الهجمات والضحايا لم تقع بسبب أفعال فرد بعينه، فإن التقارير خلصت إلى أن قصور الأمن والاستخبارات والتدريب والقيادة أسفر عن وقوع الخسائر.

 

وأوضح الميجور جنرال في القوات الجوية توم ويلكوكس وكان جزءا من الفريق الذي أجرى المراجعة الثانية، "لم يكن أي من الإهمال الذي وجدناه سببا رئيسيا في فقدان الحيوات ووقوع دمار، لكننا وجدنا أنه أسهم بشكل محتمل في النتيجة، في أوجه الضعف الذي شاب القاعدة الجوية".

 

وقال مسؤولون بالدفاع إن عددا من أفراد القوات الجوية خضعوا لإجراء تأديبي محتمل ونتيجة لذلك، وتعرضوا 8 منهم لنوع ما من أنواع العقاب الإداري، تضمن ذلك توبيخا مكتوبا أو فقدان شهادات، مشيرين إلى أن الثمانية من صفوف الطيارين الصغار أو الضباط، وجميعهم أقل من رتب جنرالات.

هجوم امريكية منع كينيا تكشف هجوم كينيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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