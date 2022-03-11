ضبط طن و200 كيلو أسماك ولحوم غير صالحة بأسواق الغربية

تمكنت مديرية الطب البيطري بالغربية، من ضبط 1200 كيلو لحوم وأسماك "رنجة"، غير صالحة للاستهلاك الأدمى، مطروحة ومتداولة في الأسواق للبيع للمواطنين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الثمانية، وإحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تنسيقا مع مديرية تموين الغربية وإدارتها بالمراكز.

وأسفر مرور اللجان عن ضبط 20 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وجزء منها غير صالح للاستهلاك الأدمى، و1180 كيلو أسماك " رنجة" بعضها بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها والبعض الأخر غير صالح للاستهلاك الأدمى.

تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير 12 محضرا لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.