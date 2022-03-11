الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط طن و200 كيلو أسماك ولحوم غير صالحة بأسواق الغربية

لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

تمكنت مديرية الطب البيطري بالغربية، من ضبط 1200 كيلو لحوم وأسماك "رنجة"، غير صالحة للاستهلاك الأدمى، مطروحة ومتداولة في الأسواق للبيع للمواطنين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة الثمانية، وإحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مراكز ومدن المحافظة،  تنسيقا مع مديرية تموين الغربية وإدارتها بالمراكز.

 

وأسفر مرور اللجان عن ضبط  20 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وجزء منها غير صالح للاستهلاك الأدمى، و1180 كيلو أسماك " رنجة" بعضها بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها والبعض الأخر غير صالح للاستهلاك الأدمى.

 

تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير 12 محضرا لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

ضبط و200 كيلو أسماك ولحوم غير صالحه بأسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

ملوك الجدعنة.. مصريون يطلقون مبادرة عالمية لإجلاء العرب من أرض المعركة: «كلنا إخوة»

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربى فى دورى أبطال أفريقيا

خبراء: أوروبا ستعانى من العقوبات التى فرضتها على روسيا

تقرير: عصابات المخدرات المكسيكية تتجه إلى «البيتكوين» والتجارة الإلكترونية

استطلاع: 75% من الأمريكيين سيضطرون لتغيير نمط معيشتهم بسبب ارتفاع أسعار البنزين

الخطوط السعودية تعلن عن 10 وجهات جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية