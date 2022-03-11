رئيس المؤسسات الجزائرية: نعمل على رفع المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية

أكدت رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية (اتحاد يقوم بحلقة الوصل بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل بهدف تحسين مناخ الأعمال) سعيدة نغزة، أن الجزائر تعمل على رفع المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن فتح خط بحري مع موريتانيا وخطوط جوية أخرى مع دول أفريقية، والإسراع في وتيرة إنجاز طريق الوحدة الأفريقية ومشاريع أخرى خير دليل على ذلك.



وأوضحت نغزة - في تصريحات صحفية لها، على هامش فعاليات النسخة الأولى للصالون الأفريقي للأعمال، والتي انطلقت أمس وتستمر 3 أيام، بولاية وهران (شمال غربي الجزائر) - أن هذه التظاهرة الاقتصادية تأتي للتعريف بالمنتجات والإمكانيات الوطنية، وبحث سبل التعاون، وتشجيع الاستثمار مع الشركاء الأفارقة.



وأضافت أن هذا الصالون يتزامن مع السياسة المنتهجة من قبل الحكومة الجزائرية، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار، والتعاون مع الشركاء الأفارقة.



ويشارك في هذه النسخة، التي تنعقد تحت رعاية وزارة التجارة الجزائرية، ١٦ دولة أفريقية إلى جانب الجزائر.



كما يضم هذا الصالون عددا من رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات الاقتصادية الكبرى في مختلف المجالات، فضلا عن 45 مؤسسة اقتصادية جزائرية تعرض منتجاتها بمختلف القطاعات منها الصحة والصناعة الدوائية، والنقل والبيئة، والطاقات المتجددة والمؤسسات الناشئة، وكذلك الزراعة والصناعات الغذائية والبناء والري وصناعة الجلود والأقمشة وغيرها.



كما ينظم ضمن هذا الصالون منتدى يجمع رجال الأعمال وممثلي هيئات من الدول المشاركة لتبادل الرؤى والاقتراحات بما يساهم في النهوض بالقارة الإفريقية.