لافروف: روسيا لا تريد الحرب لكنها ستضمن الاستقلال عن الغرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لم تكن تريد الحرب أبدًا وتسعى لإنهاء الصراع الحالي.

وأضاف لافروف - في مؤتمر صحفي - أن موسكو مستعدة لمناقشة الضمانات الأمنية لكييف، ولم يستبعد احتمال عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأوضح لافروف أن روسيا مستعدة لعقد اجتماعات على منصات مختلفة، بما في ذلك على أعلى مستوى. نوقشت إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في اجتماع انطاليا "لكنها تتطلب استعدادات".

وعلى صعيد آخر، نفت السلطات الروسية مزاعم قصف الجيش الروسي لمحطة الطاقة الفرعية في محطة "تشرنوبيل" للطاقة بأوكرانيا.

واتهم نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيجور فيشنفيتسكي، القوات الأوكرانية التي كانت على بعد عشرات الكيلومترات، بأنها فجرت خط الكهرباء الواصل بين المحطة الفرعية ومحطة "تشيرنوبيل" . حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) .

وشدد على أن مزاعم مزاعم قصف القوات الروسية لمحطات الطاقة الفرعية في محطة تشرنوبل عارية تماما عن الصحة.