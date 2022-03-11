سفارة مصر فى وارسو تناشد المواطنين بالتواصل معها «فى أسرع وقت»

ناشدت السفارة المصرية في وارسو، في تنويه عبر صفحتها على (فيسبوك)، المواطنين الذين عبروا الحدود من أوكرانيا إلى بولندا بأهمية التواصل معها بأسرع وقت لترتيب الإجلاء إلى القاهرة على نفقة الدولة المصرية، وذلك قبل أن تنتهي المهلة المحددة من الحكومة البولندية بمغادرة العالقين الأجانب القادمين من أوكرانيا خلال 15 يوما من تاريخ ختم الدخول للبلاد.

يأتي ذلك في إطار جهود السفارة المصرية في وارسو لمساعدة المواطنين المصريين العابرين للحدود الاوكرانية - البولندية، وترتيب عودتهم لارض الوطن بأسرع وقت.

وعلى صعيد آخر، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ميهاو وابيندا سفير بولندا بالقاهرة، في مقر الوزارة، بحضور السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لموقف أبنائنا بأوكرانيا.

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير البولندي ووجهت له خالص الشكر والامتنان على جهود بولندا في تيسير عملية مرور أبناء الجالية المصرية بكافة شرائحهم من خلال المنافذ الآمنة عبر حدودها مع أوكرانيا على إثر الأزمة الروسية – الأوكرانية الدائرة حاليًا.

كما أكدت وزيرة الهجرة على حرص القيادة السياسية على متابعة المستجدات بصورة يومية، وإصدار توجيهات بضرورة الحفاظ على المستقبل العلمي للطلاب المصريين الدارسين في المدن الأوكرانية، ثم استعرضت دور الوزارة مع المواطنين المصريين هناك في ظل هذه الأجواء الراهنة.

وأشارت إلى عقد لقاءات يومية عبر تطبيق "زووم" مع ممثلي الجالية المصرية، وإلى الاستمارة التي تم طرحها بالتعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل التنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالب الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا والمقيمين في محافظات مختلفة.

من جانبه، أعرب ميهاو وابيندا، السفير البولندي بالقاهرة، عن امتنانه للقاء وزيرة الهجرة، وعبر عن تقديره لكل ما تبذله الدولة المصرية من جهود عظيمة من أجل رعاية مواطنيها في أوكرانيا في الوقت الحالي، مبديًا استعداده لمزيد من التنسيق والتعاون مع وزارة الهجرة بهدف التيسير على أبناء الجالية المصرية أثناء عبورهم المنافذ الآمنة لدى بولندا إلى أن يصلوا بسلام وأمان إلى وطنهم مصر.