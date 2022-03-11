تفاصيل انطلاق مبادرة «PhAI» لتعليم الشباب فى جامعة القاهرة (صور)

أقامت مبادرة “PhAI" لتعليم الشباب دورتها السنوية في كلية الصيدلة جامعة القاهرة للعام الخامس عشر على التوالي، تحت رعاية “BIONIME ،ROSSMAX”، مجموعة أخرى من الشركات منها: الشركة المديرة لمعامل البرج والمختبر “IDH، supply chain society، elegant care، right way educational service، وcapital academy”، في الفترة من 4 مارس 2022 حتى 25 مارس 2022 بواقع جلستين في الأسبوع.

مبادرة PhAI لتعليم الشباب

وأقيم حفل افتتاح الدورة الحالية يوم الجمعة الموافق 4 مارس 2022، وهذه المبادرة تهدف لتعريف الشباب بسوق العمل وتمهيدا للملتقى التوظيفي والذي سيقام في آخر شهر مارس 2022 والمتوقع أن يحضره لفيف من شركات الأدوية العالمية.

مبادرة PhAI لتعليم الشباب

وتركز هذه المبادرة على اربعة مدارس لتعليم الشباب وهي: مدرسة إدارة سلسلة الإمدادات، ومدرسة مركز المبيعات الطبية، ومدرسة تحليل البيانات، ومدرسة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مبادرة PhAI لتعليم الشباب

يذكر أن مبادرة “PhAI” هي مبادرة طلابية مقرها كلية الصيدلة جامعة القاهرة، بدأت منذ عام 2008، وكانت أول منظمة تجارية استثمارية غير ربحية يديرها الطلاب لتجعل المعرفة بإدارة الأعمال تعليما تكميليا للطلاب ويمكن الوصول إليه على أرض الجامعة.

مبادرة PhAI لتعليم الشباب

“PhAI” من خلال البرامج المختلفة التي تقدمها, يستعد الطلاب للمنافسة القوية بسوق العمل وهذا ما يتم الحفاظ عليه من خلال خلق بيئة عمل مناسبة لهم وتزويدهم بفرص حصرية للتعلم وممارسة إدارة الأعمال مع الحفاظ على درجة عالية من أخلاقيات العمل؛ لذا خريجي “PhAI” أصبحوا أكثر تميزا وتطورا طبقا لحاجات سوق العمل.

مبادرة PhAI لتعليم الشباب

تؤمن “PhAI” بأهمية الاستثمار في مواهب وقدرات الشباب؛ لذا تسعى إلى تسليط الضوء على وعي المجتمع المحلي من خلال ثقافته وتاريخه عن طريق تنظيم أنشطة وأحداث بإمكانها أن تجذب اهتمام الشباب.

مبادرة PhAI لتعليم الشباب

يشار إلى أنها منظمة مصرية رائدة مرتكزة على تعليم الشباب للشباب، كما تعمل لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وضرورات سوق العمل، من خلال الاستثمار في قدرات الشباب وإعدادهم ليكونوا الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها تطور المجتمع.