وزير الدولة الإماراتى يؤكد أن بلاده ملتزمة بدعم الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل

أكد وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان أن بلاده ملتزمة بدعم الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.



جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الثالث لـ "التحالف من أجل الساحل"، الذي عقد افتراضيا، وركز على مراجعة مبادئ توجيهية للعمل الجماعي الهادف إلى تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، وتقديم إطار لوضع خارطة طريق لتحالف الساحل.



وأوضح الوزير الإماراتي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن استقرار منطقة الساحل أمر حيوي لكل من أفريقيا والمناطق المحيطة بها، مؤكدا أهمية مواجهة التحديات التي تعيق التقدم والازدهار.



وأشار إلى أن مفتاح حل بعض هذه القضايا الرئيسية التي تواجه منطقة الساحل يكمن في تعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي لبلدان هذه المنطقة، ما سيعمل على تحسين مستويات المعيشة لجميع الناس مع التصدي في الوقت نفسه لتهديدات العنف والتطرف.