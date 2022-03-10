سارة السيد تبدع بـ«أنا قلبي ليك ميال» في الدوم.. واللجنة: اهتمي بحركات الجسم

قدمت المتسابقة سارة السيد أغنية "أنا قلبي ليك ميال" على مسرح الدوم بأداء متميز أبهر لجنة التحكيم والجمهور الحاضر في البرنامج المعروض على قناة أون من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ ميديا هب.

وقال المايستر ونادر عباسي، "إنتي حابة الجمهور يشاركك فبتسخنيهم لكن خلي بالك من حركات جسمك فايزة أحمد كانت واقفة ثابتة لكن همك إن الجمهور يشاركك".

بينما قالت ليلى علوي: “إزيك يا سارة عندك صوت حلو وإحساس ولياقة حلوة لكن في ختام الكوبليه الأول كلمة العزال اتخفضت كثيرا فأنتي تحتاجي إنك تدي الطاقة لصوتك أكتر وبالتوفيق”.

وقال المخرج تامر محسن، "برافو عليكي إنتي واثقة في نفسك والوقفة على المسرح مش سهلة وصوتك مريح"

وخلال الحلقة شاركت المتسابقة غدير سامي في مسابقة الدوم في فئة التقديم التيلفزيون بمرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم وشاركت مشاركة مميزة مقدمة مجموعة من الأخبار وتعاملت مع عدد من المواقف المفاجئة.

فقالت الفنانة ليلى علوي تعليقا على تقديمها، "بشوشة والمعلومات ناقصة تأكيد أكتر ومحتاجة أسمع صوتك من القرار أكتر لكن بشكل عام أدائك مميز".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ 60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا ، المخرج مروان حامد و الفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى ، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الاعلامية القديرة نجوى ابراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشاركين بين الذكور والإناث بين 16 و 28 سنة للغناء والتمثيل اما التقديم من 21 لـ28 عاماً من جميع المحافظات المصرية حيث تم اجراء اختيارات لـ 15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي و ليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم،كما يشترط على المتسابقين ان يستقروا في القاهرة.