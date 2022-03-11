الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لماذا تعاني النساء من آثار كورونا لفترة أطول من الرجال؟.. خبراء يجيبون

كورونا
كورونا

يعتبر فيروس كورونا وسلالاته المختلفة، من الأمور التي تشغل بال الكثيرين حول العالم، سواء كان اللقاح أو أخبار الأثار الجانبية والأدوية.

و أوضح الخبراء أن النساء تعاني من الآثار الجانبية لفيروس كورونا أكثر من الرجال، وفقًا لما ذكره موقع "hindustantimes".

وأشار الباحثون، إلى أن النساء أكثر عرضة لمشاكل النوم، والقلق وعدم انتظام الدورة الشهرية، والالتهابات الفطرية، وتساقط الشعر، فإن الرجال عادة ما يعانون من ضيق التنفس بعد فيروس كورونا.

و أشار الباحثون، إلى أن الآثار الجانبية لفيروس كورونا على النساء أشد بسبب ضعف المناعة مقارنة بالرجال، مؤكدين أن الكثير من أعراض وشدة المرض ما بعد كورونا لها حدود واضحة بين الرجال والنساء، في حين أن النساء أكثر عرضة لمواجهة مشاكل النوم والقلق وعدم انتظام الدورة الشهرية والالتهابات الفطرية وتساقط الشعر.

وأضاف الباحثون، أن معدلات وفيات حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم أعلى بين الرجال منها بين النساء، وفي عدد قليل من البلدان النامية  يكون معدل الوفيات أعلى بين النساء.

- الدراسات توضح أبرز الأسباب 

وأظهرت الدراسة التي أجريت في عام 2021 أن النساء فوق سن 45 عامًا أكثر عرضة للإصابة بمرض ما بعد كوفيد، كما كانت الأعراض لدى النساء مميزة مثل  الإصابة باضطرابات النوم، الخفقان، القلق، الصداع، التعب المستمر و انخفاض ضغط الدم وتساقط الشعر مقارنة بالرجال الذين يبلغون عن ضيق التنفس كأعراضهم الأولية.

تشير الدراسات أيضًا إلى أن النساء يعانين من أعراض ما بعد كورونا أكثر من الرجال ويستغرقن أيضًا وقتًا أطول للتعافي، على الرغم من وجود دراسات صغيرة، إلا أن الإناث أكثر تضررًا بأعراض ما بعد فيروس كورونا مقارنة بالذكور.

ووفقًا للدراسات التي أجريت، كانت أعراض فيروس كورونا، متشابهة في البداية في كلا الجنسين، وهي الأعراض التي ظهرت بعد شهرين من الإصابة.

فيروس كورونا اضطرابات النوم كورونا انتظام الدورة الشهرية الدورة الشهرية تساقط الشعر الآثار الجانبية لفيروس كورونا

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