حضن الحبيب صحة.. بحث يوضح الفوائد من القلب لتعزيز الحياة الجنسية

قد تكون المودة الجسدية هى أقوى لغات الحب بين الزوجين حيث يعتبر الحضن أحد وسائل إرسال مشاعر الحب للطرف الآخر فهي الطريقة المثالية لتعزيز اتصالك بمن تحب.

بعيدًا عن المشاعر التي قد يرسلها الحضن للطرف الآخر، فهناك الكثير من الفوائد التي قد تكتسبها عن حضن من تحب وفقًا لما ذكره موقع your tango الطبي.

العناق مفيد لقلبك:

أثبتت الكثير من الدراسات الطبية أن العناق يخفض ضغط الدم، إضافة إلى حماية القلب، لذا فهو وسيلة طمأنة طبيعية للطرف الآخر، فعندما يكون شخص ما غاضبًا أو مشحونًا عاطفيًا، فإن معدل ضربات قلبه ترتفع، حيث يمكن أن يخفضه الحضن إلى المستوى الأمثل.

ارتفاع مستويات الأوكسيتوسين:

يُعرف الأوكسيتوسين (Oxytocin) باسم هرمون الشعور بالسعادة كما تقول الدكتورة لوري بينيت كوك، أخصائية علم الجنس الإكلينيكي إن الأوكسيتوسين لديه القدرة على زيادة جهاز المناعة في تقليل الألم والحماية من الأمراض.

الحضن والحصول على الاسترخاء:

أكد الخبراء أن الحضن يساهم الحصول على الاسترخاء والهدوء، كما أنه يساعد في التخلص من التوتر والقلق الناجم عن ضغوط العمل والحياة بشكل عام، عندما يعانق شخص ما، تشعر على الفور بإحساس بالهدوء، لأن الحضن أو العناق يقلل من التوتر.

الحصول على النوم الجيد:

تظهر الأبحاث أن النساء في العلاقات طويلة الأمد ينمن بشكل أفضل من أولئك الذين ليس لديهم شريك حياة، حيث أشار الخبراء أن السبب في ذلك هو ممارسة العلاقة الحميمة والتي تتضمن الكثير من الأحضان.

زيادة هرمون الحب:

عندما تحضن شخص عزيز عليك، يفرز جسمك المزيد من هرمون الحب الذي يساعد في الحصول على علاقة زوجية ناجحة، حيث يعيد الشرارة بينكما مما يحسن علاقتكما الجنسية.

يقلل من التوتر:

أوضح الخبراء أنه عندما تنخفض مستويات التوتر لديك، تجد أنه من السهل النوم، والحضن طريقة رائعة للقيام بذلك.