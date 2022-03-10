مصرع فتاة صدمها قطار خلال عبور السكة الحديد في الجيزة

لقيت فتاة مصرعها مساء اليوم الخميس، بعد أن صدمها قطار خلال عبور السكة الحديد بمنطقة جراج شارع أحمد عرابي في العجوزة، وحرر محضر بالواقعةونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمصرع فتاة صدمها قطار بمنطقة أحمد عرابي وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن القطار اصطدم بفتاة خلال عبورها السكة الحديد بمنطقة الجراج بشارع أحمد عرابي، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق التى أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة.