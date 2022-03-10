إجلاء نحو 80 ألف شخص من محيط كييف وسومي في اليومين الأخيرين

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الخميس، إجلاء أكثر من 80 ألف شخص من مناطق محيطة بمدينتي كييف وسومي خلال اليومين الماضيين، في حين كانت القوات الروسية تحكم الطوق حول العاصمة الأوكرانية.



وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك في تسجيل فيديو نُشر على تطبيق تلجرام: "أجلينا أكثر من 60 ألف شخص في غضون يومين" من مدينة سومي الشمالية الشرقية والأماكن المجاورة.



وأضافت أنه "تم إجلاء نحو 20 ألف شخص" من مناطق شمال غرب العاصمة كييف، مشيرة الى أن ثلاثة آلاف آخرين جرى نقلهم "بصعوبة" من مدينة إيزيوم في شرق أوكرانيا.



وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل فيديو منفصل ايضا على تلجرام أنه تم إجلاء نحو 60 ألف شخص من مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد.



ووفقا للأمم المتحدة، فر نحو 2,3 مليون شخص من أوكرانيا في الأسبوعين الماضيين منذ شن الرئيس فلاديمير بوتين حربا على جارته الدولة السوفياتية السابقة في 24 فبراير.