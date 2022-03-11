من الماء إلى الدهون الصحية.. كيفية تحسين صحة البشرة بالطقس المتقلب؟

يعتبر الجلد أكبر عضو في جسم الإنسان، فعلى مدار اليوم ، يعاني كثيرًا من الغبار والأوساخ والتلوث إلى الهواء الساخن أو البارد والجراثيم، وبالتالي فهو يحتاج إلى رعاية مثل الأعضاء الحيوية الأخرى في جسمك.

كيف تعتني بصحة الجلد؟

في السطور التالية أوضح خبراء العناية بالجلد بموقع "my health" الطبي، كيفية الاعتناء بالبشرة بمواد طبيعية دون اللجوء للمواد الكيميائية التي تسبب الكثير من الأضرار.

طبق فواكة:

يعد طبق من الفواكه والخضروات له فائدة خاصة عندما يتعلق الامر بالعناية بالجلد والبشرة، فعلى سبيل المثال الأطعمة ذات اللون الأزرق مثل العنب البري غنية بمضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا.

الدهون الصحية:

يحتوي الأفوكادو على دهون صحية مفيدة للبشرة، على الرغم من أن بعض فئات الدهون سيئة ، فأنت بحاجة إلى النوع الصحي الذي يسمى الدهون الصحية، حيث توجد في الأفوكادو، البيض، المكسرات، الشوكولاتة الداكنة، وما إلى ذلك من فوائدها العديدة للبشرة.

أكد الخبراء أن الدهون الصحية تجعل البشرة مرنة ورطبة ونضرة، وفقًا لما ذكرته الكثير من الدراسات الطبية.

الأسماك الزيتية:

من بين الأطعمة، تعتبر الأسماك الزيتية أيضًا ممتازة للبشرة الصحية، حيث تشمل خيارات الأسماك الزيتية السلمون والتونة والسردين والماكريل والرنجة.

الماء:

أوضح الأطباء، أن الماء من المشروبات الهامة والأساسية للبشرة ولكافة أعضاء الجسم، فهو أمر ضروري لصحة الجلد وحمايتها من الأمراض.

فيتامين د:

يمكن أن تحصل على فيتامين د من الشمس، ففوائده الأساسية تتعلق بجهاز المناعة وصحة العظام، لكنها لا تقتصر على ذلك فهي مفيدة أيضًا لبشرتك.

التحكم في الإجهاد:

لا يقتصر الأمر على الحالة المزاجية فحسب، بل يمكن أن يؤثر التوتر على بشرتك أيضًا، وبالتالي، فإن إدارة الإجهاد مهم للحصول على بشرة أفضل.

الحفاظ على الكبد:

الكبد هو جهاز إزالة السموم من الجسم، حيث يمكن أن تظهر العناية بصحة الكبد على بشرتك ومن ثم اتخذ خطوات لمنع أي ضرر للكبد وتعزيز صحته للحصول على بشرة أفضل.