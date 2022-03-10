موسكو: الطيران الروسي لم يضرب أي أهداف أرضية في ماريوبول الأوكرانية

وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، الأنباء التي تتحدث عن قصف روسيا لأهداف أرضية في مدينة ماريوبول الأوكرانية بأنها "استفزاز مدبر".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم مساء الخميس، أن الطيران الروسي لم يضرب أي أهداف أرضية في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وأوضح أن التصريحات التي أدلى بها ممثلو النظام القومي في كييف، والمواد الفوتوغرافية من المستشفى، لا تترك مجالا للشك في أن استهداف المستشفى كان استفزازا مدبرا للحفاظ على الإثارة المعادية لروسيا بين الجمهور الغربي.

وشدد على أن كل هذه الجرائم وغيرها من جرائم الحرب في ماريوبول يرتكبها المحاصرون في المدينة، مشيرا إلى أن بلاده كانت قد حذرت من أنه مع تضييق الخناق عليهم سيزداد عدد الاستفزازات .

في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لديها ما يكفي من القوة للقيام بمهام العملية الخاصة في أوكرانيا بالقوات العاملة في القوات المسلحة الروسية.

وقال بوتين، خلال لقائه بأطقم الطيران من النساء العاملات في شركات الطيران الروسية، السبت: "لدينا القوة والوسائل الكافية لحل مهام العملية الخاصة في أوكرانيا، والتي نحددها لأنفسنا بمساعدة جيش روسي محترف".

وأضاف أن "القوات المسلحة الروسية كان بإمكانها العمل بطرق مختلفة في أوكرانيا، ولكن هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع قررتا أولًا تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا".

وفيما يتعلق بإغلاق الأجواء فوق أوكرانيا، أكد بوتين: "ستكون له عواقب وخيمة، ليس على روسيا وأوروبا فحسب، بل على العالم بأسره".

وأفاد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن فعل المزيد لوقف الحرب في بلاده، مشدداً على أهمية قيام الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بفرض منطقة حظر طيران لحماية الأجواء الأوكرانية من الطيران الروسي.