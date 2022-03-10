الخميس 10 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير خارجية موريتانيا يزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية (صور)

وزير خارجية موريتانيا
وزير خارجية موريتانيا خلال زيارته الأكاديمية العربية

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الخميس، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشئون الخارجية بجمهورية موريتانيا، وسيدي محمد عبدالله، سفير موريتانيا لدى القاهرة وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير في الإسكندرية.

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خلال اللقاء، تبادل رئيس الأكاديمية الأحاديث الودية مع وزير الشئون الخارجية بجمهورية موريتانيا، مستعرضًا الموضوعات الخاصة ببحث سبل التعاون بين الأكاديمية والجانب الموريتاني.

من جانبه، وجه وزير الشؤون الخارجية بجمهورية موريتانيا الشكر للدكتور إسماعيل عبدالغفار على حسن الاستقبال والضيافة، مٌثمناً الدور الكبير الذي تقدمه الأكاديمية فى تأهيل طلابها علميًا وعمليًا.

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ونقل ولد الشيخ تحيات رئيس الجمهورية والحكومة الموريتانية، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة،الزيارة،  كما أشاد الوزير بالمستوى الرفيع الذي تملكه الأكاديمية، وخبراتها وتخصصاتها.

وقال ولد الشيخ: «ما شهدته يستحق الإشادة، عمل رائع وهو تجسيد ومثال للعمل العربي المشترك  الناجح الذي يستحق كل الإشادة مشدداً على أن تكوين الكوادر البشرية هو ما سترتكز عليه الدول العربية مستقبلًا».

 فيما قدم الدكتورإسماعيل عبدالغفار عرضاً موجزاً عرّف  خلاله وزير الخارجية الموريتاني بالأكاديمية وأتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية وكبريات الجامعات فى العالم، إضافة إلى برامج التبادل الطلابي مع الجامعات الأوروبية الأمريكية.

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وأعرب عبد الغفار عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعمل على تعزيز العلاقات المشتركة في مجال تبادل الخبرات العلمية والبحثية التي تهدف إلى تقوية العملية التعليمية.

وأكد أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الجامعات المحلية والعربية والعالمية في مجال البحث العلمي، وتبادل الخبرات الأكاديمية والطلابية.

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أضاف، أن الطالب هو محور العملية التعليمية ولهذا تمضي الأكاديمية في تطوير وتحسين خططها الدراسية وتبذل جهوداً كبيرة لتحسين الخدمات الطلابية والبيئة  الجامعية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تواكب المعايير المحلية و العالمية وتقدم تعليما نوعيًا لأكثر وتلتزم بتقديم تعليم عالي الجودة في برامجها على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

أجرى وزير الخارجية الموريتاني جولة في أروقة الأكاديمية   للتعرف على أبرز مرافقها ومنها مركز القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل وكلية الصيدلة، وقد التقى عددًا من الطلبة الموريتانيين وتعرف على تجربتهم في الأكاديمية  وتطلعاتهم المستقبلية.

الأكاديمية العربية موريتانيا وزير الشئون الخارجية أتفاقيات التعاون العلمية والبحثية تبادل الخبرات البحث العلمي

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وائل لطفي

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