الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أيتن عامر تطرح أحدث أعمالها الغنائية «كانت بتسهر» (فيديو)

ايتن عامر
ايتن عامر

طرحت الفنانة أيتن عامر، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "كانت بتسهر" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت أيتن عامر في أغنية "كانت بتسهر" مع كل من الشاعرة آية عاطف في أول تعاون بينهما، والملحنة نورهان البغدادي، والموزع الموسيقي زووم، وعازف الجيتار ، احمد حسين ، وعازف الإيقاع ماجد الصواف.

 


مشاركة ايتن عامر في رمضان ٢٠٢٢


وتشارك أيتن عامر في مسلسل "مكتوب عليا" مع الفنان أكرم حسني والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وتجسد أيتن دور ابنة خالة أكرم حسني ضمن الأحداث فيما يقدم أكرم العمل فى إطار كوميدى كعادته، حيث يجسد دور شخص تنقلب حياته بسبب تعرضه للسحر، وخلال الأحداث يمر بالعديد من المواقف الكوميدية لمواجهة هذا السحر.

وطرحت الجهة المنتجة لمسلسل “مكتوب عليا" البرومو الرسمي للمسلسل وظهر أكرم حسني خلال البرومو بشكل طريف ضمن أحداث البرومو الذي لا يتعدى الدقيقة، وسيطرت عليه حالة من الكوميديا، حيث ظهر بشخصيته التي يجسدها في العمل ومكتوب على جبينه “مجنون”.

ومن المقرر عرض المسلسل على منصة واتش إت، وقناة dmc حصرياً، وكشف البرومو عن اكتشاف أكرم حسنى كتابة على جسده بها كل ما سيحدث له على مدار اليوم وبالفعل يتحقق أمام عينه، مع مواقف ومفارقات كوميدية.

ويشارك فى بطولة مسلسل" مكتوب عليا" بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.

رمضان موسيقى على اليوم الفنانين غدا الأحد حنان الله

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وائل لطفي

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