رئيس مجلس النواب: توافق تام في الرؤى بين البرلمانين المصري والكويتي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عمق ومتانه وتاريخية العلاقات المصرية الكويتية، مشيرا إلى أنها تشمل مختلف المجالات والمستويات بين البلدين الشقيقين؛ فدائما هناك توافق تام في الرؤى بينهما، كما امتزجت الدماء بين شهداء البلدين في الحروب جنبا إلى جنب لا فرق بينهما فالجميع أخوة مصر والكويت.

وقال جبالي - في تصريحات عقب وصوله دولة الكويت والوفد البرلماني المرافق له في زيارة رسمية تستغرق 5 أيام بدعوة من مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي - أن هناك تواصلا مستمرا نحو تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية كافة، كما أن هناك توافقا وتنسيقا برلمانيا حول معظم القضايا والرؤى على الساحتين الاقليمية والدولية بين الدولتين الشقيقتين مصر والكويت؛ ليمثل التوافق التام والأخوة بين شعبيهما لما تمثله تلك المجالس النيابية في البلدين عن آراء شعبيهما، كما أنها تتناول سبل تعزيز وتبادل الخبرات فيما بينهما.

وكان رئيس مجلس النواب وصل - في وقت سابق اليوم - على رأس وفد من مجلس النواب في زيارة رسمية إلى دولة الكويت، وكان في استقباله بالمطار رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وأمين عام مجلس الأمة الكويتي عادل اللوغاني والسفير أسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية بالكويت ولفيف من أعضاء البعثة الدبلوماسية بالكويت.

وتأتي تلك الزيارة تلبية لدعوة مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، حيث من المقرر خلال تلك الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له جلسة مباحثات موسعة مع مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي تتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الكويتية، وتبادل الخبرات بينهما، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الكويتية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

كما من المقرر أن تشهد الزيارة عدة لقاءات لوفد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مع عدد من المسئولين الكويتيين رفيعي المستوى؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الكويتية؛ في ضوء رسوخ وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب: المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وحمدي سليمان عضو مجلس النواب ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتية وسليمان وسليمان وهدان وأحمد بهاء الدين شلبي وعاطف المغاوري وياسمين أبو طالب وخالد عبد المولى ومحمد أحمد إسماعيل وولاء عبدالفتاح نعمة الله أعضاء مجلس النواب واللواء هيثم نور الدين مدير مكتب رئيس مجلس النواب .