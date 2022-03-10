الخميس 10 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الدستور» تحذر من استخدام اسمها وشعارها فى إعلانات وهمية

جريدة الدستور

تحذّر مؤسسة جريدة «الدستور» من إعلانات وهمية تستغل اسم الجريدة العريق للتسويق لأعمال مشبوهة.


ودأبت حسابات وصفحات مجهولة على استغلال "لوجو" و"اسم" موقع جريدة الدستور، للاستفادة من مصداقيته ومهنيته في الترويج لأعمال تسويقية، وستتخذ الجريدة الإجرءات القانونية المناسبة تجاههم.


ويلتزم موقع جريدة الدستور بنشر جميع الأخبار، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية في المعلومات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«الدستور» تحذر من استخدام اسمها وشعارها فى إعلانات وهمية

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