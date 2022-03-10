«الدستور» تحذر من استخدام اسمها وشعارها فى إعلانات وهمية

تحذّر مؤسسة جريدة «الدستور» من إعلانات وهمية تستغل اسم الجريدة العريق للتسويق لأعمال مشبوهة.



ودأبت حسابات وصفحات مجهولة على استغلال "لوجو" و"اسم" موقع جريدة الدستور، للاستفادة من مصداقيته ومهنيته في الترويج لأعمال تسويقية، وستتخذ الجريدة الإجرءات القانونية المناسبة تجاههم.



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