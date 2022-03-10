بـ«حلة بسلة».. عامل يحرق زوجته فى التبين

تسببت الخلافات الزوجية في إقدام عامل بمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة في إلقاء حلة مليئة بالبسلة من علي البوتاجاز وسكبها فوق رأسها مما أسفر عن إصابة زوجته بحروق من الدرجة الأولى في أجزاء متفرقة من جسدها، أثناء قيامها بإعداد الطعام.

بداية الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، إشارة من المستشفي العام، باستقبال ربة منزل تدعى "نرمين"، 30 سنة، مقية بدائرة القسم، مصابة بحروق متفرقة في جسدها.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وزوجها المدعو "كمال"، 35 سنة، أثناء قيامها بإعداد الطعام، فقام بحمل حلة بسلة ساخنة وسكبها فوقها.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة علي النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.