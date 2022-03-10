الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الشباب والرياضة يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

جريدة الدستور

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022، ضمن فعاليات  المعرض الدولي لمستلزمات وحدات الطعام المتنقلة «كافكس 2022» في الفترة من 10 الي 12 مارس بمركز مصر للمعارض الدولية، بمحور المشير طنطاوي.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائما لخدمة الشباب المصري وتوفير فرص عمل لهم، تساعدهم على النهوض في المجتمع المصري، الأمر الذي ينعكس بدوره في النهوض بالمجتمع، موضحاً أن الوزارة تضع في رؤيتها المستقبلية أحد محاور رؤية مصر 2030 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيتم توفير العديد من فرص العمل للشباب من خلال التعاقد مع بنوك لتوفير الدعم المالي للشباب لاطلاق المشروع الخاص بهم.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه قد تم استحداث محور جديد بالمعرض وهو ما يطلق عليه (Street Food)، وذلك من خلال تخصيص مساحة لعرض متكامل لمنظومة عربات وأكشاك الأطعمة والمشروبات، وهو ما تسعي وزارة الشباب والرياضة في الفترة المقبلة لنشره على مستوي الجمهورية لتعظيم الفائدة للجميع.

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