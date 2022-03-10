«طبق دش» يودي بحياة مواطن في جسر السويس

لقى مواطن مصرعه سقط عليه طبق "دش" أثناء سيره بأحد الشوارع بجوار نادى الشمس بمنطقة جسر السويس.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود متوفى بجوار بأحد الشوارع بالقرب من نادى الشمس بمنطقة جسر السويس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة مواطن عمره 45 سنة، وتبين وجود تهشم بالجمجمة، وبإجراء التحريات تبين وفاته إثر سقوط طبق دش عليه أثناء سيره بالشارع، وتم نقل الجثة للمشرحة.

ويفرغ رجال المباحث كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.