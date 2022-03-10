مجلس وزراء لبنان يقرر إجراء الانتخابات النيابية دون «الميجا سنتر»

وافق مجلس الوزراء اللبناني على مشروع قانون بتعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة ممغنطة في عملية التصويت بالانتخابات وآلية مراكز الاقتراع الكبرى (الميجاسنتر) في الانتخابات النيابية لعام 2026، على ألا يتم اعتماد تلك المراكز في الانتخابات المقررة في مايو المقبل.

كما أطلع المجلس على قرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بإلغاء مراكز الاقتراع للبنانيين في دولة أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اللبناني اليوم في قصر الرئاسة ببعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجميع الوزراء باستثناء وزيرا الخارجية والعمل.

ووافق المجلس على تعيين العميد حسن شقير نائبا لمير عام أمن الدولة، وإعادة تعيين اللواء أنطوان صليبا مديرا عاما لهذا الجهاز بعد قبول استقالته.

وأكد الرئيس عون خلال الجلسة، أن الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع "الميجاسنتر"، وليتحمل كل طرف مسئولية موقفه.