الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

منتدى الأعمال المصرى الطاجيكى يشهد توقيع 11 مذكرة تفاهم

اللقاء
اللقاء

شهد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الجهات والشركات المصرية، ونظيرتها من جمهورية طاجيكستان. 

يأتي توقيع مذكرات التفاهم بين الجانبين في إطار ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من طفرةِ خلال السنوات الماضية، ومن شأنها الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وحرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تشجيع ودعم التعاون المشترك بين المستثمرين المصريين مع نظرائهم من طاجيـكستان لبناء شراكات جادة وفتح المجال أمام تنفيذ استثمارات جديدة تُساهم في توفير المزيد من فرص العمل.

وشملت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال فعاليات المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة تجارة وصناعة طاجيكستان لتبادل الخبرات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتنظيم المؤتمرات الترويجية في البلدين، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بين عدد من الشركات المصرية والطاجيكية في مجالات الأدوية، والسياحة، والانشاءات والمنسوجات. 

جدير بالذكر أن منتدى الأعمال المصري الطاجيكي شرف بافتتاح جلساته إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجيـكستان، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومشاركة عدد من الوزراء من الجانين وأكثر من 45 شركة طاجيكية مهتمة، ببحث الفرص الاستثمارية في مصر.

مجلس الوزراء ترويج جمهور مصري مذكرة تفاهم

رئيس التحرير

وائل لطفى

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