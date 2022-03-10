تعاون بين جامعة الأزهر ومعهد المحاسبين فى الشرق الأوسط وإفريقيا

استضافت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، وإشراف وحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وريشي مالهوترا ( Rishi Malhotra) مدير العلاقات الأكاديمية والمجتمعية لمعهد المحاسبين الإداريين IMA في الشرق الأوسط وإفريقيا.

يأتي ذلك في إطار حرصها على الانفتاح والتعاون مع جميع المؤسسات العلمية المعتمدة محليا وإقليميا ودوليا.

وأعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حرص الجامعة على استضافة الشخصيات العلمية المتميزة في مختلف المجالات؛ لتنمية مهارات ورفع كفاءات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين في مختلف المجالات العلمية.

وقال الدكتور عماد الصايغ، وكيل كلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، إن اللقاء تضمن التعريف بأهمية المحاسبة الإدارية والإفادة من معهد المحاسبة الإدارية وخبراته المتراكمة في الارتقاء بالمستوى المعرفي والتقني للمحاسب الإداري، إضافة إلى إلقاء الضوء والتعريف بالخدمات التي يقدمها المعهد للطلاب والخريجين وفتح آفاق التعاون بما يعود بالنفع العلمي على الطلاب والخريجين في جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتورة خلود حسام، عميد كلية التجارة بنات جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور عماد الصايغ، رئيس قسم المحاسبة وكيل كلية التجارة(بنين) للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل غريب، وكيل كلية التجارة بنين لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عز الدين فكري التهامي، والدكتور عماد سيد قطب، رئيسَي قسم المحاسبة (السابقين) بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد العوضي، منسق التعاون بين الجامعة، والمشرف على فريق الطلاب والطالبات المشاركين في المنافسات الدولية التي ينظمها المركز.

جدير بالذكر أن معهد المحاسبين الإداريين هو الجمعية العالمية للمحاسبين والخبراء الماليين في مجال الأعمال، تأسّس في عام 1919 وأصبح من أكبر الجمعيات التي تهتم بتعزيز مهنة المحاسبة الإدارية على مستوى العالم؛ حيث توجد فروع المعهد في أكثر من ١٥٠ دولة و ٣٠٠ فرع للوصول لأكبر عدد من الدارسين والمحترفين، ويمنح المعهد شهادة CMA Certified Management Accounting (CMA) .