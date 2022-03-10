يونيتامس: نبذل قصارى جهدنا لمساعدة السودان في الخروج من أزمته

أعلن فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة اليونيتامس أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة الشعب السوداني للخروج من هذه الأزمة التي تمر بها البلاد، والعودة إلى الوضع الدستوري الذي يحقق الحكم المدني الديمقراطي.

وأكد استعدادهم لتسهيل العملية السلمية لحل مشكلة السودان، مبينًا أن الحل دائما يكون بيد السودانيين أنفسهم، وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بفندق كورينثيا بالخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

ووجه فولكر نداءً للشعب السوداني بتحكيم صوت العقل، والعودة إلى طاولة الحوار، وقال إنهم ليس لديهم الحق في التدخل في شؤون السودان، خاصة في اختيار رئيس مجلس الوزراء، نافياً الشائعات التي تقول إنهم سيختارون رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن السودانيين هم من لديهم الحق في هذا الأمر.

وشدد فولكر على ضرورة الوصول إلى حل لقضايا السودان في أعجل وقت، وقال "لا بد من أن نجد حلاً في أسرع وقت خلال هذا العام"، مضيفاً أنهم لن يستطيعوا التطرق إلى كل المشاكل العالقة وإنما ينبغي أن يكرسوا جهدهم لحل هذه الأزمة، عبر تعزيز وإعادة الثقة المفقودة بين الأطراف السودانية.

ودعا فولكر إلى ضرورة التوافق على القضايا القومية، والإسراع في تكوين المجالس التشريعية، إضافة إلى التوافق على تشكيل حكومة كفاءات خلال المرحلة الانتقالية، مؤكداً أنهم سيتعاونون مع السودانيين من أجل الوصول إلى تحقيق مسار الانتقال الحقيقي الذي ينتهي إلى حكم مدني.

وفي وقت سابق، أكد فولكر بيرتَس رئيس بعثة يونيتامس بالسودان، أن حل الأزمة السياسية السودانية يجب أن يأتي من السودانيين أنفسهم.

أضاف فولكر في تسجيل له على موقع الأمم المتحدة اليوم حول تقرير البعثة وأدائها وما توصلت إليه في مرحلتها الأولى أن بعثة الأمم المتحدة بالسودان أقامت 110 اجتماعات خلال الأسابيع الماضية استمعت خلالها لأكثر من 800 مشارك قدموا من مختلف مدن السودان، وتلقت البعثة حوالي ثمانين مبادرة وطنية مكتوبة بشأن الأزمة السودانية.