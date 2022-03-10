خيال «ألف ليلة وليلة» عن دار الرافدين

تصدر دار الرافدين فى بيروت، قريبًا، كتاب «خيال لا ينقطع: قراءة فى ألف ليلة وليلة» للكاتب سعيد الغانمى.

وعلى الغلاف الخلفى، الترويجى، للكتاب نقرأ: «ألف ليلة وليلة كتاب استطاع أن يستخدم الخيال لتخطى الواقع، وأن يبشر بواقع أسطورى بديل لخلق الأبطال والشخصيات، لكنه لم يستطع الاهتمام مطلقًا بإرضاء النخبة المثقفة عن طريق التفاعل مع اللغة المعيارية التى يستخدمها المعتمد الرفيع، مما أفضى إلى اصطدام المشروعين».

وتابع: «لعل أهم ما فى مشروع ألف ليلة وليلة يكمن فى قدرة الكتاب على خلق خيال مرن يستطيع أن يدعى اكتمال التجربة وانفتاح البصيرة، فالكتاب فى نهاية الأمر هو حلم سردى جماعى، لا بد له أن يسكن فى الذاكرة الجمعية، وإن كانت الذاكرة الفردية هى التى تجدده، لأنه حلم يتطلع إلى اكتمال التجربة وانفتاح البصيرة».