6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بشقة سكنية فى الإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، في السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بمنطقة الإبراهيمية دون إصابات وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقي اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بنشوب حريق فى شقة سكنية فى شارع الحجاز متفرع من شارع لاجيتيه بمنطقة الإبراهيمية.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية، وتم الدفع بـ6 سيارات تابعة للحماية المدنية، وتم إخراج سكان الشقة وانزال سكان الشقق المجاورة فى العقار؛ خوفا من انتشار الحريق وتم السيطرة الكاملة على الحريق.

وبالمعاينة الأولية والفحص تبين أن الحريق بسبب ماس كهربائى نشب داخل الشقة تسبب فى اشتعال النيران، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وفي سياق متصل، انتدبت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الحضرة بوسط المدينة دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان وقاطني الشقة عن الحريق، وتشكيل لجنة من الفننين بشركة الغاز لمعرفة أسباب الحريق.