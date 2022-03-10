الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أيمن عصام: نصف مليار جنيه مساهمات فودافون مصر لتنمية المجتمع استفاد منها حوالى 11 مليون مصرى

أيمن عصام
أيمن عصام

كشف أيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية في فودافون مصر، أن مساهمات فودافون مصر في مشاريع تنمية المجتمع وصلت إلى نصف مليار جنيه، استفاد منها 11 مليون مصري.

وأكد عصام ـ خلال كلمته في جلسة دور الشراكات الفعالة في زيادة الأثر التنموي للمبادرات القومية

ـ أن التنمية الشاملة في المجتمعات لاتقوم بها شركة بمفردها ولكن الأمر يحتاج إلى تكاتف جميع الأطرف المعنية.

وأوضح أن أكثر من 50% من سكان القرى يعملون في قطاع الزراعة، مما دفع فودافون إلى البحث عن حلول ذكية لتسهيل الري من خلال الموبايل، ويتم ذلك عن طريق إنترنت الأشياء، مما يساعد في تحسين جودة المحاصيل.

وأشار إلى أن مؤسسة فودافون مصر أطلقت "منصة تعليمي" لإتاحة محتوى رقمي يشمل المناهج الدراسية، بجانب توصيل الإنترنت للمدارس لاستكمال المنظومة المتكاملة للتعليم الرقمي.

ولفت إلى أن فودافون شريك أساسي في برنامج التأمين الصحي الجديد، حيث توفر الحلول التكنولوجية المتطورة التي تعمل على مساعدة سكان محافظات الجمهورية.. فودافون تهدف إلى تطوير المجتمع وتحسين حياة المواطن عبر تكنولوجيا التحول الرقمي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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