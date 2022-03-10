بالأسماء.. 6 مصابين فى حادثى سير ببنى سويف

أصيب 6 أشخاص اليوم الخميس، فى حادثى سير بمركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف، منهم 4 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بمنطقة المشروع بمدينة ببا جنوب المحافظة، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى ببا المركزى.

واستقبل مستشفى ببا المركزى صابرين يونس يحيي 38 سنة مصاب جروح وكدمات، وهاجر ناصر سعد 15 سنة مصاب جروح وكدمات، عبد الله محمد حسن 14 سنة مصاب جروح وكدمات، حسن أحمد مصطفى 40 سنة مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيسر وجميعهم مقيمون قرية طحا البيشه بمركز ببا.

فيما أصيب شخصان في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق بني سويف الفيوم أمام قرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي كلا من: علي طه حسن، 64 سنة، عامل، مقيم بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، ووائل رمضان شريف، 43 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وكدمات.