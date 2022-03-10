يسري الجندي عن كواليس مسلسل ناصر: أنس الفقي رفض عرضه

كشف الكاتب المسرحي يسري الجندي، الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر 80 عامًا كواليس مسلسل ناصر، وذلك في حوار سابق مع "الدستور".

وقال الجندي:" في مسلسل «ناصر»، صوّرنا الجزء الخاص بحرب 48 في سوريا وهناك وفّروا لنا كل الإمكانيات المطلوبة، فخرج هذا الجزء كأجمل ما في المسلسل، لكن عندما جئنا هنا كان المنتج محمد فوزي قد اتفق على استديو النحاس، لكنهم قالوا لنا إنه غير متاح، فظل المخرج باسل الخطيب يبحث عن أي مكان حتى يتم تصوير المسلسل، وهذا ما خلق جوانب ضعف في هذا العمل.

كان مبارك وقتها يقضي على كل إنجازات ثورة يوليو كما كان هناك عملية تسطيح للثقافة وتهميش للمثقف الجاد وهذه الظاهرة بدأت مع «السادات» وقتما ظهر مصطلح الانفتاح، ثم بدأ داء الطمس للثقافة الوطنية، وتهميش كل ما هو جاد وله علاقة بالشخصية المصرية، لكن ظل هناك رمق في الحركة الثقافية، بدليل أن أواخر الثمانينيات كانت هناك حركة ثقافية فاعلة، وكان هناك من يقاوم وعلى قدر تراجع المسرح، على قدر ما صمدت الدراما التليفزيونية، لأنها كانت جديدة في وقتها.

المأساة في هذا العمل أن أنس الفقي رفض عرضه على التليفزيون المصري ففي فترة «مبارك» كانت هناك كراهية واضحة لـ«ناصر»، ففي فترة السادات لم تكن بهذا الشكل، لكن هو مَن بدأ و«مبارك» أكمل.

ويسري الجندي كاتب مسرحي ودرامي له العديد من الاعمال، منها "ما حدث لليهودى التائه مع المسيح المنتظر"، وتوالت بعدها مسرحياته التي قدمت بالمسارح ومنها؛ "بغل البلدية 1969، حكاية جحا مع الواد قلة، 1970،علي الزيبق 73، حكاوي الزمان 74، المحاكمة، عنتر زمانه 76، عنترة، عاشق المداحين 77، الهلالية 78، رابعة العدوية 80، حدث في وادي الجن 84، واقدساه 84، دكتور زعتر 89، سلطان زمانه 92، الساحرة 94، الإسكافي ملكاً 2003 و2007، وقُدمت مسرحيته "ما حدث لليهودي التائه مع المسيح المنتظر" لأول مرة عام 1972، وأعيد عرضها تحت اسم "القضية 88"، ثم عرضت باسم "السيرك الدولي" 1993، ثم عرضت عام 2007 تحت اسم "القضية 2007"