يسري الجندي: حريق المطبخ أفقد زوجتي ذاكرتها.. والله مد في عمري لأجلها

في حوار سابق أجرته “الدستور” مع الكاتب المسرحي يسري الجندي الذي رحل أمس، عن عالمنا عن 80 عامًا تحدث الجندي عن زوجته وكيف فقدت الذاكرة في حادث ومن يومها أحس أن له أن يغير من بعض الأمور.

يقول يسري الجندي:"بينما كنت جالسًا أكتب كعادتي، أتاني هاجس أن أخرج من الغرفة، فوجدت حريقًا في المطبخ، علمًا بأن المطبخ على النظام الأمريكي، ما يسهل انتقال النيران إلى باقي الشقة وعندما أسرعت كي أحضر الحارس كاد قلبي أن يتوقف، فأنا منذ فترة أعاني من مشاكل القلب.

ويكمل الجندي:"لكن زوجتي استيقظت في هذا الوقت، وهى التي استطاعت أن تطفئ النيران، ولا أعرف كيف فعلت ذلك، ثم مرّ على هذا الحادث أيام لأفاجأ بعدها بزوجتي تستيقظ لا تعرف أين هى أو مَن هي، فقد أصابتها جلطة في مركز الذاكرة في المخ.

يواصل السيناريست الراحل حديثه:"هذا الحادث غير مفهومي عن الحياة تمامًا؛ كنت كشخص أعيش حياتي دون أن أنظر إلى البيت، ورغم حبي الشديد لزوجتي وأولادي، إلا أنني كنت مشغولًا بالحياة عنهم، ومن هنا تنبهت إلى أن كل ما حولي عبث، وأنني أريد أن أخدم هذه السيدة حتى آخر نفس وأعتقد أن الله مد في عمري إلى الآن، لكي أخدم هذه السيدة التي تحملت معي الكثير أمّا عن محطاتي الفنية فهي كثيرة، إلاّ أنها تبدو لي الآن دربًا من العبث.

ويسري الجندي كاتب مسرحي ودرامي له العديد من الأعمال، عمل بوزارة الثقافة منذ 1970،عمل مديراً لمسرح السامر ثم مديرًا للفرقة المركزية للثقافة الجماهيرية، ثم مستشاراً ثقافياً لرئيس جهاز الثقافة الجماهيرية عام، وفي 1996 عين مديرًا عامًا لمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم مستشارًا لرئيس الهيئة حتى أحيل للمعاش في فبراير 2002.

بدأ الجندي الكتابة أواخر ستينيات القرن العشرين حيث بدأ تواجده فى الساحة المسرحية بمسرحية "ما حدث لليهودى التائه مع المسيح المنتظر"، وتوالت بعدها مسرحياته التي قدمت بالمسارح ومنها؛ "بغل البلدية 1969، حكاية جحا مع الواد قلة، 1970، علي الزيبق 73، حكاوي الزمان 74، المحاكمة، عنتر زمانه 76، عنترة، عاشق المداحين 77، الهلالية 78، رابعة العدوية 80، حدث في وادي الجن 84، واقدساه 84، دكتور زعتر 89، سلطان زمانه 92، الساحرة 94، الإسكافي ملكاً 2003و2007، وقُدمت مسرحيته "ما حدث لليهودي التائه مع المسيح المنتظر" لأول مرة عام 1972، وأعيد عرضها تحت اسم "القضية 88"، ثم عرضت باسم "السيرك الدولي" 1993، ثم عرضت عام 2007 تحت اسم "القضية 2007"