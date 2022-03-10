القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا عابرًا بنطاق قاعدة برنيس

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبى، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) مع حاملة المروحيات الفرنسية (MISTRAL) والفرقاطة الشبحية الفرنسية (COURBET) .

وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، ومنها عمل تمارين المواصلات الإشارية، وأعمال تنظيم القيادة والسيطرة للتعامل مع التهديدات المتزامنة أثناء الإبحار (سطحى، جوى، تحت السطح)، بالإضافة إلى القيام بتمرين تصوير جوى وتنفيذ تبادل أسطح الطيران بواسطة الطائرة الهليكوبتر ، إلى جانب تمارين رمى المدفعية السطحية وتمارين الدفاع الجوى المشترك.



وتأتى تلك التدريبات تأكيداً على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية بما يساهم بشكل فعال فى حفظ الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة .

القوات البحرية المصرية والفرنسية

القوات البحرية المصرية والفرنسية