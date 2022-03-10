محافظ الإسماعيلية: الموافقة على مشروع محطة تخفيض غاز لمنازل فايد

استقبل حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، المهندس محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة تاون جاس والعضو المنتدب، واللواء أشرف أبو المجد مساعد رئيس الشركة، لعرض ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومحطات تموين السيارات بمحافظة الإسماعيلية، ومناقشة احتياجات المحافظة من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية والنائب سامي سليم عضو مجلس النواب، والنائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية.

وخلال الاجتماع تم الإعلان عن الموافقة علي مشروع إقامة محطة تخفيض غاز بفايد، لخدمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بمركز ومدينة فايد.

كذلك تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كمرحلة أولى بمركز ومدينة التل الكبير والتى أوشكت على الانتهاء ، وجارى البدء فى توصيل ومد خطوط الغاز الطبيعي بمركز ومدينة القصاصين و أبو صوير ضمن المرحلة الثانية.

وفى نهاية الاجتماع أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، استعداداه ودعمه الكامل لشركة تاون جاس في تنفيذ جميع الخطط المستهدفة إضافة لإصداره تعليمات فورية وعاجلة تتضمن تسهيل كافة الإجراءات لصالح الشركة وتقديم كافة أشكال الدعم للبدء في توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة فايد.

وأهدى رئيس مجلس إدارة الشركة درع الشركة، اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وفي سياق متصل قال الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية، إنه تم شن حملة مكبرة على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية، والدكتورة نسرين يوسف بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وضرورة التأكيد علي سلامة وصحة المنتجات المعروضة للمواطنين والمتداولة في السوق.