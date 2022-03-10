الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد عام على المقابلة.. هاري وميجان فشلا في إثبات ادعاءاتهم مع وينفري

هاري وميجان
هاري وميجان

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه رغم مرور عام كامل على مقابلة هاري وميجان المثيرة للجدل مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، لم يستطع الثنائي تقديم أي دلائل على أكاذيبهم.

وتابعت أن الشعب البريطاني انتظر عام كامل لتقديم أدلة تدعم ادعاءت الثنائي حول تعرضهم للاضطهاد والعنصرية داخل القصر الملكي.

وفي حديثه في ذكرى المقابلة، قالت الكاتبة الملكية كريستيان جاريبالدي: "من الصعب تصديق إنه مر عام واحد منذ مقابلة الأمير هاري وميجان ماركل، ما زلنا نشعر بتداعيات ذلك اليوم ، بعد عام".

أضافت "ما زالوا لم يوضحوا كل القضايا والاتهامات وكل الادعاءات التي قدمت، إنه لأمر مدهش إلى أي مدى أدت هذه المقابلة إلى زعزعة علاقاتهم مع العائلة المالكة والشعب البريطاني وافقدتهم جماهيريتهم".

على جانب آخر، أكدت الصحيفة أنه تم تحذير ميجان وهاري من انهيار صفقاتهم الضخمة مع سبوتيفي ونيتفليكس.

وقال كاتب ملكي إن ميجان ماركل والأمير هاري يمكن أن يروا أن عروض "الصفقات الضخمة" الخاصة بهم بدات في الانخفاض الحاد إذا لم ينتجا بعض المحتوى.

وأكدت الصحيفة ان عائلة ساسكس ضمنت حتى الآن صفقات مربحة بملايين الجنيهات الاسترلينية مع نتفليكس وسبوتيفي، لكن الكاتب الملكي نيل شون اكد أن عدم إنتاج المحتوى قد يؤدي إلى تراجع الصفقات.

وقال: "اسمحوا لي أن أقدم لك بعض النصائح لهاري وميجان ، فالأمر ليس بهذه البساطة أو السهولة التي قد تعتقدها".

أضاف: "إذا كان هذا نجاحًا مذهلاً لكل من هاري وزوجته ميجان ، فسيضمن لهم المزيد من المال ولكن كما هو الحال دائمًا في عالم هوليوود المتقلب الذي يعيشون فيه الآن، إذا لم يكن له صدى لدى الجمهور، فيمكنهم توقع انخفاض حاد في العروض ااضخمة والصفقات الكبرى".

الصفقات العائلة المالكة ميجان ماركل الأمير هارى وميجان الأمير هارى وميجان ماركل اوبرا وينفرى هاري وميجان ماركل

رئيس التحرير

وائل لطفى

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