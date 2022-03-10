«تويتر» يطلق نسخة جديدة لتخطى القيود الروسية

أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي (تويتر)، إصدارًا من موقعه من شأنه أن يسمح للروس بتخطي الحظر الذي تفرضه الدولة على موقعها.

وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن الروس سيكونون قادرين على الوصول إلى تويتر إذا قاموا بتنزيل متصفح "تور" Tor واستخدام لاحقة .onion في نهاية الموقع بدلاً من .com.

وتسمح onion على متصفح "نور" بتشغيل مواقع الويب دون تدخل من الآخرين، بما في ذلك الحكومات.

وتم حظر تويتر من قبل روسيا لحظره حسابات وسائل الإعلام التي تديرها الدولة في البلاد من على المنصة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقد منحت منصة "تويتر"، عملاق التدوينات المصغرة، لجميع المستخدمين الوصول إلى ميزة التحذير من المحتوى التي اختبرتها العام الماضي.



وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن الميزة تتيح إخفاء الصور ومقاطع الفيديو الفردية خلف التحذيرات المتعلقة بالعُري والعنف والمحتوى "الحساس"، بدلاً من إضافة تحذير شامل إلى جميع تغريدات الوسائط المتعددة.



وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا حجبت عددا من مواقع التواصل الاجتماعي، بينها "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستجرام"، والتي يعتمد عليها الروس في معلوماتهم.

وأفادت شبكة قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، نقلا عن الخارجية الأمريكية، بأن روسيا حجبت أيضًا عددًا من المواقع المستقلة.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية أوكرانية، نقلتها فضائية «العربية»، أن هناك غارات جوية عنيفة استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من صباح الخميس، دون أي تفاصيل أخرى.

ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قيام روسيا بطرد السفير الأمريكى لديها، على خلفية طرد واشنطن لدبلوماسيين روس.

وقالت زاخاروفا، فى تصريحات أوردتها وكالة انترفاكس الروسية: "ما زلنا نعمل على اتخاذ إجراءات الرد فى هذه المرحلة".

وأفادت زاخاروفا أن روسيا لا تزال تدرس الرد على طرد 12 موظفًا من البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة وموظف فى الأمانة العامة للأمم المتحدة.