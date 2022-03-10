الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحرك برلمانى بشأن ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتنمية المحلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن زيادة الأسعار مع قدوم شهر رمضان.

وأكد "عمار" أن الزيادة غير منطقية في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية، وجاءت في وقت قصير، بما يحمل المواطن البسيط أعباء مالية كبيرة لا يستطيع تحملها، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الزيادة غير المنطقية لاتتناسب مع الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وزيادة أسعار البترول، مؤكدًا أن من بين التجار من استغل الظروف الراهنة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب المواطن الكادح.

وحمل "عمار" الجهات الرقابية مسئولية التلاعب بالمواطن في الأسعار، مؤكدًا أن غياب الرقابة على الأسعار المعلنة، وقلة منافذ البيع الحكومية والتي تقدم أسعارًا تنافسية بكافة المحافظات تسببت في جشع التجار ورفع الأسعار.

وطالب عضو مجلس النواب الجهات الرقابية بتكثيف الحملات ومتابعة أسعار السوق، والوقوف أمام كل من تسول له نفسه احتكار المنتجات وزيادة الأسعار، وكذلك التوسع في المنافذ الحكومية وتقديم منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن الحماية الاجتماعية للمصريين.

وأوضح "عمار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في أكثر من لقاء عن عظمة هذا الشعب في التضحية والفداء وتحمل نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، وجاء دور الحكومة لحمايتهم من غلاء الأسعار غير المنطقي.

النائب حسن عمار مجلس النواب جهاز حماية المستهلك شهر رمضان السلع الأساسية

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