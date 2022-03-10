الصحة العالمية: الظروف التى نراها فى أوكرانيا مثالية لانتشار الأمراض المعدية

أكد مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن الظروف التي نراها في أوكرانيا مثالية لانتشار الأمراض المعدية.

وقال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: إن الشيء الوحيد الصادم قد يكون أن ذلك يحدث في أوروبا، حيث تم بذل الكثير من الجهود للقضاء على الأمراض المعدية، لكن هذه التطورات تتسم بها كل مناطق العالم التي تشهد صراعات أو فيضانات أو تسونامي أو غيرها من الكوارث المناخية المدمرة.

وحسب تصريحه: هناك نقص في الغذاء وتنقلات الناس، لقد رأينا هذه الصورة في القرن الإفريقي بشكل مأساوي، كانت الأمراض المعدية ترتبط دائمًا بأحد فرسان رؤية يوحنا الأربعة، علما أن هناك علاقة قوية بين هذه الأمراض والنزاعات. لذلك يجب ألا نتوقع أي مفاجأة هنا.

وتابع المسئول أن الظروف التي نراها في أوكرانيا مثالية لانتشار الأمراض المعدية، سواء كانت كوفيد- 19 أو شلل الأطفال أو حصبة أو كوليرا، مشيرًا إلى أن الأزمة الصحية في أوكرانيا تزداد في التدهور جراء الأعمال القتالية المستمرة.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات حرس الحدود في قرغيزستان، عن تبادل إطلاق النار مع طاجيكستان عند الحدود المتنازع عليها بين البلدين.

وأشارت قوات حرس الحدود في قرغيزستان إلى أن “البلدين عقدا محادثات لتخفيف التوتر”.

وتتواجه مجموعات سكانية حدودية في الدولتين السوفيتيتين السابقتين في آسيا الوسطى باستمرار بخصوص الأراضي وموارد المياه، ما يدفع قوات حرس الحدود للتدخل.

ونشبت هذه المواجهة بعدما تقدمت قوات حرس الحدود الطاجيكية في منطقة متنازع عليها بين إقليم باتكين في طاجيكستان وإقليم سوغد في قرغيزستان، على ما ذكرت قوات حرس الحدود القرغيزية في بيان.

وأوضحت أنّ قوات حرس الحدود في قرغيزستان لم تسمح للجانب الطاجيكي بتحقيق مبتغاه. ونتيجة لذلك بدأ تبادل لإطلاق النار.

وأضافت أن القوات الطاجيكية انسحبت من موقع النزاع بعد محادثات تليفونية بين ممثلين عن قوات حرس الحدود في البلدين.