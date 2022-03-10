الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. باهر دويدار: «العائدون» استغرق عاما في كتابته

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

كشف المؤلف باهر دويدار كواليس مسلسل «العائدون» الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة، حيث يواصل فريق العمل التصوير بين الأردن وبلغاريا.

وقال «دويدار» في مداخلة هاتفية ضمن برنامج «بحب السيما» على محطة إذاعة ميجا إف إم، إنه بدأ في كتابة السيناريو نهاية شهر رمضان الماضي، حيث استغرق كتابته قرابة عام، مشيرا إلى أن كتابته أرهقته نظرا لأنه يجسد شخصيات حقيقة وواقعية، لافتا إنه كان حريصا بشدة على كتابة السيناريو الواقعي بشكل مثير ومليء بالمفاجآت.

وأكد باهر دويدار أنه شعر بالمسئولية الكبيرة تجاه كتابة سيناريو هذا العمل خاصة وأنه يضم شخصيات وأسماء كبيرة وأكبر منه كمؤلف، لافتا إلى أن العمل ليس امتداد للجزء الأول من هجمة مرتدة لكنه شبيه من جهة الأكشن والإثارة والأحداث الشيقة.

ويواصل صناع المسلسل التصوير بشكل مكثف للانتهاء من أكبر قدر ممكن من أحداثه قبل حلول شهر رمضان، وظهرت أمينة خليل في صورة لها من كواليس العمل بدولة بلغاريا مع أمير كرارة، حيث تم التصوير هناك خلال الأيام الماضية، وتجسد خليل دور "نادين".

مسلسل «العائدون» يجمع بين أمير كرارة وأمينة خليل بعد 11 سنة من مشاركتهما سوياً في مسلسل «المواطن إكس» وشهد انطلاق أمير كرارة نحو النجومية، وكذلك أمينة خليل التي كانت في بداياتها الفنية وقتها.

«العائدون» من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

والعمل مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 حتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة في المنطقة العربية، وكيف تعاملت الدولة مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.

رحلة شرف الشرنوبي هاجر الشرنوبي ميجا إف إم هجمة مرتدة

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