الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارة مصر في كييف تناشد المصريين في أوكرانيا سرعة التواصل معها

سفارة مصر بالعاصمة
سفارة مصر بالعاصمة الأوكرانية كييف

ناشدت سفارة مصر بالعاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الخميس، المواطنين المصريين الذين مازالوا في أوكرانيا، سرعة التواصل معها حتى وإن كان ليس لديهم رغبة في مغادرة البلاد حتى يتسنى تسجيلهم ومتابعة أوضاعهم في حالة استئناف الأعمال العسكرية.

ودعت السفارة - عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- إلى إرسال البيانات (الاسم ورقم جواز السفر والتليفون والعنوان، وكذلك بيانات أسرة المواطن إذا وجدت مع صورة من جواز السفر على الـ"واتس آب " الأرقام التالية: " 00380932165877 - 00380732009984 - 00380632657845 ".

كييف سفارة مصر سفارة مصر بكييف أوكرانيا

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سفارة مصر في كييف تناشد المصريين في أوكرانيا سرعة التواصل معها

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