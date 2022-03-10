الخميس 10 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم دورة تصنيع منتجات اللحوم والألبان بالاسكندرية

جانب من الدورات التدريبية
جانب من الدورات التدريبية

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية بالإسكندرية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي دورة تدريبية عملية بعنوان “تصنيع بعض منتجات اللحوم والأسماك”.

حضر الدورة عدد من العاملين والهيئة البحثية لمختلف المعاهد البحثية الموجودة بالمحطة حيث تم تصنيع بعض المنتجات مثل تصنيع السردين المملح كأحد المنتجات السمكية المحببة للعديد من المستهلكين وكذلك تم تصنيع برجر اللحم.  

كما تناولت الدورة التدريبية العديد من الموضوعات النظرية الهامة منها التعرف على أنواع الأسماك وقيمتها الغذائية وعلامات طزاجتها وكذلك طرق حفظها بالتبريد والتجميد والتمليح، وكذلك شرح وافى لأنواع اللحوم وقيمتها الغذائية وكيفية شرائها وطرق حفظ وتصنيع منتجات اللحوم المختلفة. 

وينظم المعمل المركزي لمعالجة مياه صرف مصانع الأغذية -معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية – مركز البحوث الزراعية  دورة تدريبية بعنوان “ الجديد في معالجة مياه صرف المصانع ” خلال الفترة من 20-24/3/2022 وتهدف الدورة الى التعرف على مشروع "تصميم فلتر من السيليكا لمعالجة مياه صرف مصانع الأغذية " الممول من هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعرف على الخدمات التي يقدمها المشروع للشركات والمراكز البحثية والجامعات في مجال معالجة مياه الصرف الصناعي سواء في مجال القياسات والتحاليل، الميكروبيولوجي، او مجال التدريب اوفي مجال البحوث.

كما يهدف البرنامج التدريبي الى التعرف على النتائج التي توصل اليها فريق العمل بالمشروع، واستخدام الطرق الحديثة لمعالجة مياه صرف المصانع والتخلص من احمال التلوث وأيضا التدريب العملي على القياسات الخاصة بمخلفات المياه قبل وبعد المعالجة، كما يتم التعرف على المعالجة البيولوجية لمخلفات المياه والمواصفات القياسية لمياه صرف المصانع.

الزراعة تنظم دورة تدريبية الإسكندرية حول تصنيع منتجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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