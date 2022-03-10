الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تتعافي الأم خلال 30 يوم بعد الولادة؟

ولادة
ولادة

تحمل الولادة سواء طبيعية أو قيصرية مزيد من الألم للأم، لكن سريعًا يتحول الأمر لسعادة ورضا بمجرد مجيء الطفل ورؤيته، عليها فقط أن تتبع بعض النصائح التي من شأنها تحقق لها التعافي.

يقول الدكتور أحمد مرزوق استشاري أمراض النساء والتوليد، إن فترة بعد الولادة بالنسبة للأم والطفل مهمة، تصب الوالده اهتمامها على المولود أولًا ولكن لابد من الالتفاف نحو الرضاعة الطبيعية ومعرفة كافة المعلومات الخاصة به، وتهيئة الطفل لها وقد يأخذ هذا الأمر بعض الوقت عقب الولادة ولكن لا تكلي منه وسيتم الأمر بنجاح.

وأضاف أن النوم والراحة أمر مهم للأم، يمكن عمل تناوب مع الزوج كي تأخذي قسطًا من الراحة، أوانتهاز فرصة نوم الطفل، لا تدركي سبب بكاء الطفل خاصة لو أن هذه هي أول تجربة بالنسبة لك في الأمومة، كما أن بعد الولادة القيصيرية لابد من المشي من بعد الولادة بـ6 إلى 12 ساعة ، وهناك أمر طبيعي تشعر به الأم بعد الولادة وهو الشعور بالقلق والتوتر وانخفاض المزاج نتيجة المسؤولية ولكن هذا الأمر طالما سار في نهجه الطبيعي لا يتم القلق منه ويمكن الاستعانه بطبيب في حالة وصول الحالة للاكتئاب ما يُسمى بـ"اكتئاب بعد الولادة".

وتابع: من الأفضل أن تحملي الطفل عند البكاء وتحريكه في اتجاهات مختلفة، المحافظة على حفاضات إضافية ومناديل للتنظيف، بالإضافة لطلب المساعدة من أهلك، ولابد من الاستعدادات الكاملة خلال قرار الخروج مع طفلك من خلال تجهيز كافة الاحتياجات الخاصة به وما يتوقع استخدامه خلال الذهاب بالخارج معه.

 

 

 

لتعافي سريع ا للأم خلال 30 يوم بعد الولادة 30 يوم بعد الولادة تعافي بها سريع ا استشاري أمراض النساء والتوليد الرضاعة الطبيعية مناديل للتنظيف أمراض النساء والتوليد يتحول الأمر لسعادة ورضا اتجاهات مختلفة

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