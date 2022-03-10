مع انخفاض درجات الحرارة.. سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بمطروح (لايف)

شهدت مدينة مرسي مطروح، اليوم الخميس، سقوط أمطار من متوسطة الي غزيرة مصاحبة لرياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة، و ت تم رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لحدوث أي تداعيات.

طقس مطروح

ورصدت "الدستور" حالة الطقس السيئ حيث تم إجراء بث مباشر من منطقة روميل، وأعلنت محافظة مطروح عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة على مدار ساعة لتلقي بلاغات المواطنين ، وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن وذلك تحسبا لحدوث أي تداعيات.

طقس مطروح

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عن انتشار فرق الأزمات، و42 سيارة ومعدة لشفط المياه من الشوارع والميادين من خلال 180 فنيا وعاملا .

طقس مطروح

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أعلن استمرار جهود مراكز المدن في رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين العامة والأحياء والعزب لتيسير الحركة المرورية وحركة المواطنين.

طقس مطروح

وتابع المحافظ، جهود الأجهزة التنفيذية المعنية بمحافظة مطروح فى مواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على المدن الساحلية.