لتوظيف أموالهم.. صاحب شركة ينصب على المواطنين بحدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط صاحب شركة نصب على المواطنين لتوظيفها بفائدة شهرية في حدائق القبة، بالقاهرة.

تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" استغاثة أحد الأشخاص لتضرره من آخر لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها بإحدى الشركات ملكه نظير تحصلهم على أرباح وعدم التزامه بتسديد الأرباح.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه صاحب إحدى الشركات الكائنة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة ولها مقر آخر بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشركة محل عمله، كما عُثر بداخل الشركة المشار إليها على "طبنجة صوت، عدد من الطلقات من ذات العيار ، 2 جهاز لاسلكى ، جهاز كشف يدوى للمعادن ، دنك ، أوراق وعقود خاصة بالشركة ملكه – صورة بطاقة رقم قومى بصورة المتهم وباسم أحد الأشخاص "مزورة" ، كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية بصورة المتهم بإسم أحد الأشخاص مزور ، بطاقة رقم قومى باسم المتهم مزورة ، كارنية منسوب صدوره لإحدى النقابات مزور ، 2 هاتف محمول ، مبلغ مالى".

بمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى الشركة محل عمله مقابل أرباح شهرية ، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها .

وأمكن التوصل إلى 4 من المجنى عليهم وباستدعائهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.