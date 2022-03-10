وكيل تعليم مطروح يحيل مدير مدرسة أولاد مسعود للتحقيق

قام عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بجولة تفقدية مفاجئة لمدرستي أولاد مسعود للتعليم الأساسي ونور العلم الابتدائية في مدينة الحمام شرق المحافظة.

وتفقد وكيل تعليم مطروح الفصول الدراسية والحجرات التعليمية والمكتبة ومعامل العلوم والحاسب الآلي بالمدرستين، متابعًا شرح المعلمين للمواد الدراسية والالتزام بالخطة الزمنية للمناهج.

وتابع وكيل تعليم مطروح المستوى اللغوي لطلاب الصفوف الثلاثة الأولي في القراءة والكتابة بمادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، موجهًا مسئولي أولاد مسعود ونور العلم بتنظيم أنشطة إثرائية علي مدار الفصل الدراسي الثاني لتحسين مستوي الطلاب في كافة المواد الدراسية.

كما تابع وكيل تعليم مطروح مستوى طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في اللغة العربية والرياضيات والدراسات الاجتماعية، موجهًا بتنفيذ السبل التربوية الخاصة بتحقيق التفاعل اللازم بين الطلاب والمعلمين خلال الشرح مع المتابعة المستمرة من إدارتي المدرستين.

وخلال الزيارة وجه وكيل تعليم مطروح بإحالة مدير مدرسة أولاد مسعود للتحقيق لوجود مخالفات تتعلق باشتراطات السلامة المهنية، مما يشكل خطورة على تلاميذ المدرسة.

وأثناء تواجده بمدرسة نور العلم وسط مدينة الحمام تلقي وكيل تعليم مطروح شكوى من أحد أولياء الأمور، ووجه فورًا بحلها في إطار تربوي قويم مع الالتزام بالضوابط المنظمة.

وأكد وكيل تعليم مطروح، في ختام جولته، مواصلته القيام بجولات ميدانية مفاجئة وموسعة بكافة الإدارات التعليمية للاطمئنان على انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بكافة مدارس المحافظة، مؤكدًا أن تعليم مطروح حريصة علي توفير البيئة المناسبة وتوافر المناخ التربوي السليم وتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب لتحقيق منتج تعليمي متميز.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة انضباط العملية التعليمية بكافة الإدارات التعليمية.