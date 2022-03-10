الخميس 10 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ختام فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة (صور)

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

اختتمت  فعاليات المؤتمر العلمي الثالث بعنوان "السياحة والآثار وتحديات التنمية فى ظل المتغيرات الدولية ما بعد التعافي" والذي تنظمه كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة بالتعاون مع جامعة الجلالة  خلال الفترة ٨-١٠ مارس ٢٠٢٢ بمدينة الجلالة الجديدة بالعين السخنة.

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نظمت فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وريادة كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد الشناوي القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، وإشراف كل من الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، الدكتور رحاب الشرنوبي وكيل كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة والدكتور ياسر إبراهيم أستاذ إدارة الفنادق بجامعة الجلالة مقررا المؤتمر.

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وقد نظمت هيئة تنشيط السياحة احتفالية للمشاركين بالمؤتمر تضمنت فيديوهات تعريفية بأهم المناطق السياحية بمصر.

وقد أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر التوصل للعديد من التوصيات التي تدعم عودة قطاع السياحة لمساره الطبيعي، بعد المعاناة فى ظل جائحة كورونا بمشاركة عدد من خبراء السياحة والآثار والأكاديميين فى هذين المجالين. 

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ومن أهم هذه التوصيات، أن تقوم المؤسسات الرسمية للسياحة باستغلال مؤثري السفر والسياحة الأكثر متابعة في التسويق للمقصد السياحي المصري داخلياً وخارجياً، نظراً لتأثير هم الكبير على متابعهم، الاهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي في وضع برامج السياحة والاستفادة من كل التقنيات الحديثة لرفع المستوى في مجال السياحة والفنادق، وضرورة اهتمام إدارة الفنادق الخمس نجوم بالاستعانة بتقنية المساعدين الافتراضيين كتقنية حديثة بإدارة خدمة العملاء، وتدريب المرشدين على الأدوات والمهارات التي يمكن توظيفها مثل الأدوات التكنولوجية الحديثة واللغات المختلفة التي يجيدها المرشدين السياحيين بالشكل الأمثل وقت الأزمات، ضرورة تطبيق مصر استراتيجيات سياحية جديدة تعتمد على تنوع المنتج السياحي المصري والترويج لمناطق جذب سياحية جديدة، تسليط الضوء على المباني الديرية الأثرية لتنشيطها سياحياً، يجب على مديري الفنادق تنظيم المبادرات الخضراء لزيادة وعي العاملين والنزلاء بمسئوليتهم تجاه الحفاظ على البيئه في الفنادق، يجب على الجهات الحكومية السياحية تبني استرتيجية فعالة لدعم لدعم قطاع الفنادق لتطببق واعتماد وتقيبم الممارسات الخضراء لتحسبن التنمية المستدامة اتساقا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

فعاليات المؤتمر العلمى السياحة المتغيرات الدوليه كلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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